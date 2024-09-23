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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1747 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1747 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1747 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1747 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21066 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2250 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
2151 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - April 16, 2014
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - August 19, 2011
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - April 3, 2011
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - January 3, 2011
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - June 2, 2006
Колумбия 2 эскудо 1747 S на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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