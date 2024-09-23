Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1747 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1747 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21066 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2250 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
2151 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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