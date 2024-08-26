Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1752 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1752 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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