Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1752 S
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1752 S
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1752 S
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск