Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1752 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1752 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 5000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4197 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Где продать?
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