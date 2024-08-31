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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1752 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1752 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4250 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1752 S на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
4250 $
Цена в валюте аукциона 4250 USD
Колумбия 4 эскудо 1752 S на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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