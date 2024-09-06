Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1755 года NR S "Тип 1755-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MDC Monaco за 120000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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