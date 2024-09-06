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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1755 года NR S "Тип 1755-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года NR S "Тип 1755-1760" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года NR S "Тип 1755-1760" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MDC Monaco за 120000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
Колумбия 8 эскудо 1755 NR S на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1755 NR S на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
139859 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1755 NR S на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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