Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1750 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4650 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Stack's - January 16, 2022
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1750 S на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VI Монеты Колумбии 1750 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск