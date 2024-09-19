Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1750 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4650 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Где продать?
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