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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1746 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1746 S
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 1
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