Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1746 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1746
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1746 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Hess Divo за 1500 CHF. Торги состоялись 27 мая 2019.
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