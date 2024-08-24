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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1746 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1746
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1746 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Hess Divo за 1500 CHF. Торги состоялись 27 мая 2019.

Сохранность
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  • Hess Divo (1)
Колумбия 4 эскудо 1746 S на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 4 эскудо 1746 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 4 эскудо 1746 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 4 эскудо 1746 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 4 эскудо 1746 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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