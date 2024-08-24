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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1756 года NR S "Тип 1755-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1756 года NR S "Тип 1755-1760" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1756 года NR S "Тип 1755-1760" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Stack's Bowers за 190000 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Stack's (2)
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
102000 $
Цена в валюте аукциона 102000 USD
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
2532 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 8 эскудо 1756 NR S на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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