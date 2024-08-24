Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1756 года NR S "Тип 1755-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Stack's Bowers за 190000 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
102000 $
Цена в валюте аукциона 102000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
2532 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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