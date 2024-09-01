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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1749 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 9, 2017
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 4 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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