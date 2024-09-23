Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1749 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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