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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1749 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1749 S на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 2 эскудо 1749 S на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Колумбия 2 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 2 эскудо 1749 S на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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