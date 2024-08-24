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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1750 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1750 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2800 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
2428 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Stack's - December 8, 2005
Колумбия 2 эскудо 1750 S на аукционе Stack's - December 8, 2005
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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