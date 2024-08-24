Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1750 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1750 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2800 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
2428 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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