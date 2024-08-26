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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1755 года S "Тип 1748-1756" (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года S "Тип 1748-1756" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года S "Тип 1748-1756" - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
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  • Heritage (1)
Колумбия 8 эскудо 1755 S на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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