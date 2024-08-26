Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1755 года S "Тип 1748-1756" (Колумбия, Фердинанд VI)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
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