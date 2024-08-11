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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1754 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1754 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1754 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
13441 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
11367 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Aureo & Calicó - December 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1754 S на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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