Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1754 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
13441 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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