Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20684 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24150 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (3)
  • Via (2)
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
6436 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3429 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - January 16, 2021
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2014
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1763 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1763 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск