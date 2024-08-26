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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1763 PN J
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
8 эскудо 1763 NR JV
Средняя цена 7200 $
Продажи
1 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1763 PN J
Средняя цена 640 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 эскудо 1763 NR JV
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1763 NR JV
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 1
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