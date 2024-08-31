Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 18500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
3602 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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