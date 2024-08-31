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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 18500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
3602 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1763 PN J на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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