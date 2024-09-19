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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1763 года NR JV (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1763 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
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Колумбия 1 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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