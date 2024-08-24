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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Jesús Vico за 2500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 2 эскудо 1763 NR JV на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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