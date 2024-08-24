Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1763 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Jesús Vico за 2500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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