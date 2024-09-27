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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2000 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2023
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1763 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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