Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1763 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2000 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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