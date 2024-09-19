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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1764 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1764 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1764 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 11160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 12 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6171 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4290 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность GENUINE NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Jean ELSEN - December 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1764 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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