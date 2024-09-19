Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1764 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 11160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 12 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6171 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4290 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность GENUINE NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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