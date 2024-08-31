Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1782 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Numisor за 5200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
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Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2018
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
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Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Дата 25 января 2018
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Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
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