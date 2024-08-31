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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1782 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Numisor за 5200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (6)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Lugdunum - March 6, 2019
Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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