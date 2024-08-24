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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1782 P SF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
8 эскудо 1782 NR JJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 45
Аверс
Реверс
4 эскудо 1782 P SF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1782 P SF
Средняя цена 440 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
2 эскудо 1782 NR JJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 эскудо 1782 P SF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 эскудо 1782 NR JJ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 2
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