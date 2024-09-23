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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Stack's - February 27, 2023
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2021
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 8, 2015
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 8, 2015
Продавец Heritage
Дата 8 января 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1782 P SF на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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