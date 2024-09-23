Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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