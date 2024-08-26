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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1782 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Колумбия 1 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Колумбия 1 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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