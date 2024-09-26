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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23765 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Колумбия 4 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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