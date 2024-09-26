Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23765 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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