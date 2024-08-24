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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1782 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1782 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32696 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 348 USD
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 NR JJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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