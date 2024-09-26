Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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