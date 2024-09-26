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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1782 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1782 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 346 EUR
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Jesús Vico - March 24, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1782 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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