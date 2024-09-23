Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1773 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 280000 JPY
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1327 $
Цена в валюте аукциона 1201 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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