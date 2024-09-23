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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1773 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 280000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1327 $
Цена в валюте аукциона 1201 EUR
Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Nomisma - October 20, 2015
Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Hess Divo - May 29, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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