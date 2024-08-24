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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1773 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1773 NR VJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
8 эскудо 1773 P JS
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 эскудо 1773 P JS
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 эскудо 1773 NR VJ
Средняя цена 430 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 эскудо 1773 P JS
Средняя цена 380 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 эскудо 1773 NR VJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1773 P JS
Средняя цена
Продажи
0 0
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