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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1773 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1773 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1773 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 26482 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - January 13, 2016
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1773 P JS на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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