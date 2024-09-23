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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1773 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1773 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1773 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2191 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
785 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - April 23, 2018
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - March 2, 2017
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - March 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - January 13, 2016
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1773 P JS на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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