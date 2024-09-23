Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1773 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2191 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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