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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1773 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1773 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1773 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 327 CHF
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1773 NR VJ на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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