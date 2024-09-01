Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1773 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (3)
- Creusy Numismatique (1)
- Heritage (4)
- HERVERA (2)
- Numisor (1)
- Soler y Llach (3)
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск