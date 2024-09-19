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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1781 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21185 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - June 17, 2021
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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