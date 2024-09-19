Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1781 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21185 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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