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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 22000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3233 $
Цена в валюте аукциона 3021 EUR
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
5399 $
Цена в валюте аукциона 800000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 ANACS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 PN J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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