Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 22000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3233 $
Цена в валюте аукциона 3021 EUR
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
5399 $
Цена в валюте аукциона 800000 JPY
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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