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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1769 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1769 PN J
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
8 эскудо 1769 NR JV
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
8 эскудо 1769 NR V
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 эскудо 1769 PN J
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
4 эскудо 1769 NR VJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1769 PN J
Средняя цена 670 $
Продажи
1 20
Аверс
Реверс
2 эскудо 1769 NR V
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1769 PN J
Средняя цена 460 $
Продажи
0 13
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