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Колумбия
1769
Колумбия
Период:
1746-1833
1746-1833
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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Колумбия
1769
Монеты Колумбии 1769 года
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Золото
Золотые монеты
8 эскудо 1769 PN J
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
54
8 эскудо 1769 NR JV
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
3
8 эскудо 1769 NR V
Средняя цена
8200 $
Продажи
0
37
4 эскудо 1769 PN J
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
28
4 эскудо 1769 NR VJ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 эскудо 1769 PN J
Средняя цена
670 $
Продажи
1
20
2 эскудо 1769 NR V
Средняя цена
2300 $
Продажи
1
10
1 эскудо 1769 PN J
Средняя цена
460 $
Продажи
0
13
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Колумбия
Период
1746-1833
Категория
Зактрыть
???
Колумбия
Период
1746-1833
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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