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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1769 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 22000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
Колумбия 8 эскудо 1769 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
16846 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1769 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
28002 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1769 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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