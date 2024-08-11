Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1769 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 22000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
16846 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
28002 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
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