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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком NR V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • Tosunidis Coin House (1)
  • V. GADOURY (1)
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3751 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
10416 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1769 NR V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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