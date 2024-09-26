Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком NR V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
10416 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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