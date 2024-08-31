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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 29537 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе CNG - May 18, 2016
Продавец CNG
Дата 18 мая 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - April 23, 2013
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 11, 2003
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1769 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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