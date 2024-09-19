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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1769 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1769 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1769 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 64367 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 173 EUR
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - March 25, 2021
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 21, 2008
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF35 ICG
Цена
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 28, 2007
Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность VF35 ICG
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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