Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1769 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 64367 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность VF35 ICG
Цена
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Где продать?
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