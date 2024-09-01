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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1769 года со знаком NR V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
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Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5282 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
4935 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - June 15, 2011
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1769 NR V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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