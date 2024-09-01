Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1769 года NR V "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1769 года со знаком NR V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5282 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
4935 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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