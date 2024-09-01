Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1769" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3680 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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