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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1769" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1769" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1769 года PN J "Тип 1760-1769" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1769 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3680 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2023
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - December 22, 2016
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Heritage - December 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1769 PN J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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