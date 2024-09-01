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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1775 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1775 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1775 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32443 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - April 7, 2014
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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