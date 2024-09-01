Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1775 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32443 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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