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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1775 NR JJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
8 эскудо 1775 P JS
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 эскудо 1775 NR JJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1775 NR JJ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 эскудо 1775 P JS
Средняя цена 310 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 эскудо 1775 NR JJ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1775 P JS
Средняя цена
Продажи
0 0
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