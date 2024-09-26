Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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