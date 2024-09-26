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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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