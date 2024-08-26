Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1775 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Дата 3 июля 2014
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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