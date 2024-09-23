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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1775 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1775 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1555 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Spink - January 16, 2017
Продавец Spink
Дата 16 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - September 13, 2016
Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1775 P JS на аукционе Morton & Eden - June 13, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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