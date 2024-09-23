Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1555 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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