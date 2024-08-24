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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1775 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1775 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Stack's - June 27, 2019
Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Stack's - August 20, 2018
Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1775 P JS на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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