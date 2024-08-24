Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1775 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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