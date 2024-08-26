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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1775 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1775 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1775 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1661 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1775 NR JJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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