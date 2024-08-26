Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1775 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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